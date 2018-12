Automobilista urta un contatore del metano e scappa

COSSATO - Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'Enel per bloccare la perdita di gas e mettere in sicurezza via Filippo Corridoni a Cossato questa mattina.

ROTTO TUBO PRINCIPALE - Il guasto è stato provocato da un automobilista non ancora identificato che ha urtato con la sua macchina il contatore del metano rompendo il tubo principale e provocando la perdita di gas e poi scappando senza lasciare tracce. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e per cercare di fornire un'identità all'autore del grave danno.