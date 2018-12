Continuano senza sosta i furti nelle abitazioni

BIELLA - Altra notte agitata per le visite dei ladri nelle nostre case. A Valdengo, dopo aver rotto il vetro di una finestra, i malviventi si sono introdotti nella casa di un ottantatreenne portando via alcuni monili in oro. Anche Zumaglia in Via Case Sparse e Biella in Strada Barazzetto Vandorno, sono state depredate da sconosciuti che si sono accaparrati anche in questo caso gioielli in oro saccheggiando due case.

FORZATA UNA PERSIANA - Sempre al Barazzetto, è stata forzata una persiana, ma i malviventi, riusciti ad entrare anche in questo caso nell'abitazione presa di mira, non hanno rubato nulla.