Auto in panne dopo aver investito un cinghiale

MOTTALCIATA - Illesa la donna di 59 anni che ieri sera stava percorrendo sulla sua auto la strada regionale 232 a Mottalciata, quando all'improvviso, alla rotonda per Villanova, è uscito dal bosco un cinghiale. Per la cinquantanovenne è stato impossibile evitare l'animale e la sua auto per la botta è stata portata via dal carro attrezzi. Il cinghiale, malgrado l'impatto, è fuggito. Presenti sul luogo del sinistro i Carabinieri.