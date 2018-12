Nasce la start up «YUOOL IT» che realizza e vende online la scarpa in lana merino

BIELLA - È dalla sinergia delle due filiere - e dall’incontro di 2 imprenditori - che nasce un nuovo concetto di scarpa versatile, facile e dal design pulito ed elegante, una calzatura pensata per il vivere bene quotidiano, per essere a proprio agio in ogni momento e situazione.

La sneaker in lana merino (© Yuool )

LA START UP - YUOOL IT srl, nata nel novembre 2018, è la nuova start up fra Biella e il Brasile che produce e vende online l’innovativa calzatura in lana merino che combina il know-how della filiera tessile biellese con l’expertise della filiera calzaturiera brasiliana. L’investimento complessivo iniziale di YUOOL è stato finora di circa 1.000.000 di euro. In YUOOL IT attualmente lavorano 2 persone, oltre all’appoggio di una realtà strutturata e composta da 12 persone in Brasile. Il trend che ha conquistato gli USA e che sta riscuotendo successo anche in Brasile, arriva ora in Italia. L’originale scarpa, dopo un incoraggiante inizio oltre oceano che ha visto raggiungere l’importante quota di 1000 scarpe vendute al mese, sbarca ora in Italia grazie all’iniziativa di un giovane imprenditore biellese, Stefano Aglietta, pronto a raccogliere le nuove sfide di una filiera, quella del tessile, sempre più chiamata a innovare e trovare nuove forme di ibridazione.

Stefano Aglietta (© Yuool )

COME NASCE YUOOL IT SRL - Il progetto YUOOL IT srl nasce da un incontro. Anzi due. Il primo è quello fortuito a giugno 2017 tra Pedro Englert, imprenditore e investitore con conoscenze nel mondo calzaturiero brasiliano, ceo di Startse il più grande Sistema di startup in Brasile (più di 1 milione di lettori al mese sul portale online, 65000 imprenditori, 8000 startup e 6000 investitori registrati) con la missione di connettere le persone e le istituzioni alla New Economy,e Stefano Aglietta, alla guida di Italfil, storica filatura biellese che da oltre 50 anni produce filati in lana di alta qualità. Il secondo è quello tra due filiere, quella calzaturiera e quella tessile che cercano sinergie e innovazione. Alla ricerca di un tessuto super performante per la creazione di una scarpa dall’alto contenuto innovativo, Pedro Englert si accorda con Stefano Aglietta per mettere a punto il progetto di realizzare un tessuto speciale che abbia le caratteristiche tecniche necessarie per una calzatura, raggiungendo un segmento di mercato nella quale il tessuto a maglia non è solitamente utilizzato. Dopo una prima fase di ricerca e test, viene realizzato il primo campione di tessuto per la prova tecnica. Dopo alcuni mesi il primo prototipo è realtà. Oggi le nuove calzature YUOOL incarnano perfettamente una delle tendenze più chiare del prossimo futuro: la richiesta di prodotti e servizi innovativi che semplifichino la vita, che facilitino la mobilità e uniscano comfort ed estetica.

CORPORATE PROFILE - La start up YUOOL IT srl, nasce dall’iniziativa di Stefano Aglietta imprenditore già alla guida Italfil, storica filatura biellese. YUOOL IT srl è frutto della collaborazione con YUOOL, azienda brasiliana specializzata nella produzione di scarpe in lana merino. L’obiettivo è quello di utilizzare il know-how nel settore tessile per produrre una tipologia di calzature ad alto contenuto innovativo e composta essenzialmente da tre ingredienti ben studiati: tessuto di lana merino extra fine, soletta interna in viscoelastico (materiale usato anche nel settore aerospaziale) e suola in gomma EVA ultraleggera (pesa la metà di una scarpa tradizionale). Tutto è partito dal Brasile: a soli pochi mesi dalla nascita, YUOOL ha già ottenuto risultati importanti in Sud America, con migliaia di scarpe vendute al mese. Tali risultati sono stati ulteriormente rafforzati dall’entrata di investitori di rilievo come StartSe, importante player nel mondo del Fintech e più grande ecosistema di start-up brasiliano. Dopo la partenza di YUOOL in Brasile, i giovani imprenditori Stefano e Alessandra Aglietta, alla guida di Italfil, hanno creato YUOOL IT srl, con un modello di business interamente digitale. La start up fa un uso sinergico delle competenze industriali del Made in Italy e delle potenzialità offerte dal commercio on line in un mercato globalizzato. Interamente incardinata nel distretto della lana di Biella, Yuool IT srl ha come obiettivo l’acquisizione di una quota importante del nascente mercato europeo delle calzature in lana. La volontà è quella di fare imprenditoria in un mondo globalizzato facendo valere il know-how acquisito negli anni, sfruttando quanto conta maggiormente nell’imprenditoria: idee e competenze. Oltre, ovviamente, a una buona dose di coraggio.

Lo stile Yuool (© Yuool )

LA SCARPA YUOOL - Una scarpa di lana dal design pulito ed elegante, ultra versatile, pensata per accompagnare in ogni occasione e garantirti sempre il massimo comfort. Caratteristica peculiare e distintiva della calzatura Yuool sono i materiali che la compongono, di alta qualità e tutti rigorosamente studiati e testati: speciale tessuto in lana. Il filato in lana merino è base di partenza per la realizzazione di questo tessuto unico, creato ad hoc per questo progetto. Naturale, traspirante, confortevole, versatile, morbido, elastico, termoregolante, easycare, il tessuto a maglia che YUOOL Italia è riuscita a mettere a punto, con la sinergia di più aziende del distretto biellese, sfrutta le innumerevoli virtù di questa fibra naturale, la lana, conosciuta da sempre per le sue infinite qualità, e le combina con altri due materiali tecnici e ultra performanti. Soletta in visco-elastico, materiale usato nell’aerospaziale che si plasma adattandosi alla conformazione di ogni piede, assicurando un appoggio stabile, sicuro e ultra soft. La soletta è rivestita anch’essa in lana merino per avvolgere il piede in una nuvola di morbidezza. Suola in gomma EVA ultra leggera. Grazie al suo peso inferiore ai 500 gr, contro i 900 gr standard medi di una sneaker, consente un effetto ‘senza peso’ e contribuisce a una camminata fluida e dinamica, per il massimo comfort. Ideale per uomo, donna, in generale chiunque voglia per i propri piedi un’eleganza minimal unita a un comfort straordinario. La scarpa Yuool si presenta in un unico modello che si adatta ad ogni esigenza e ad ogni piede. ‘Genderless’ per noi non significa unisex, rappresenta la risposta un nuovo concetto di ibrido, polivalente e trasversale. Pensata per offrire massimo comfort e disegnata con una pulizia di linee che la rende versatile e capace di adattarsi ad ogni stile di abbigliamento, è l’accessorio ideale per la quotidianità e la vita dinamica, per chi vuole sentirsi a proprio agio in ogni situazione. Perfetta per il business man, ideale per la fashion Icon, Yuool è insieme cura dell’estetica e praticità, requisiti moderni di una calzatura che ti accompagna dal mattino alla sera, dall’inverno all’estate, semplificandoti la vita e racchiudendo in sé tutte le sfumature del vivere quotidiano. Per maggiori informazioni www.yuool.it