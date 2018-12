Incidente in mattinata, 4 auto coinvolte

BIELLA - Questa mattina, attorno alle 8,30, nell'incrocio fra corso 53° Fanteria e Via Camandona, si è verificato un grosso incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture. I mezzi interessati sono una Renault posteggiata, una Opel Agila della Fondazione Tempia, una Suzuki ed una Ford.

CAUSE NON CHIARE - Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco soprattutto per mettere in sicurezza un'auto con l'impianto a gas, due pattuglie della Polizia Locale ed il 118 che ha portato in Ospedale una donna per le cure necessarie. Le cause del sinistro non sono chiare.