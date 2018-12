Furto in villa a Lessona

LESSONA - Grosso bottino ieri sera per i ladri che sono riusciti ad entrare in una villa a Lessona dopo aver scavalcato la recinzione . A dare l'allarme il proprietario, un uomo di 52 anni che al suo rientro ha trovato la sua casa con le stanze tutte sottosopra. I malviventi sono riusciti a rubare gioielli in oro, orologi e 1000 euro in contante. Il danno è ancora da quantificare ed i Carabinieri stanno eseguendo le opportune indagini.