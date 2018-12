Tamponamento a catena a Pavignano

PAVIGNANO - Alle 12,30 di oggi, 10 Dicembre, a Pavignano, un'auto si è fermata per svoltare a sinistra in direzione di una stradina laterale, quando le altre tre che seguivano hanno causato un tamponamento a catena. Fortunatamente il sinistro non ha causato danni fisici alle persone coinvolte. Durante le fasi seguenti all'incidente la circolazione in Via Pettinengo è stata rallentata per qualche tempo.