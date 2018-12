Non ce l'ha fatta l'ex Carabiniere ferito nello scoppio in Via Torino nel 2017

BIELLA - Era l'8 Agosto del 2017, quando in una cantina di Via Torino si è verificata un'esplosione che ha provocato profonde ustioni a Stefano Feltre, ex Carabiniere. Da quella data l'uomo, rimasto anche cieco, ha sempre lottato, ma in questi giorni non ce l'ha più fatta ed è mancato all'Ospedale dopo un aggravamento delle sue condizioni fisiche.