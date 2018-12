BIELLA - Grande spavento per un uomo di 62 anni di Pray. Mentre l'uomo percorreva la Superstrada, la sua auto ha perso una ruota all'altezza di Cossato. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo paura per l'uomo alla guida. Sul posto i Carabinieri ed il carro attrezzi per la messa in sicurezza del tratto stradale.