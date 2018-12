Due biellesi arrestati a Nerviano nel milanese

BIELLA - I Carabinieri di Nerviano, in provincia di Milano, hanno arrestato due biellesi, un uomo di 30 anni ed una donna di 57, sorpresi a rubare il portafogli di una signora ottantenne nel Centro Commerciale Auchan nel reparto ortofrutta. I due, accorgendosi di essere visti, hanno cercato di riporre il portafogli in uno scaffale per poi provare ad andarsene, ma il vigilante, in servizio in quel momento, notandoli, ha allertato i Carabinieri. Il PM di Milano ha giudicato i due malviventi per direttissima ponendoli agli arresti domiciliari.