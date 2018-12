La magia del Natale arriva a Gli Orsi: tutti gli imperdibili appuntamenti

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi proseguono con grande successo gli appuntamenti dedicati al Natale. Fino a lunedì 24 dicembre i visitatori possono divertirsi con tanti giochi digitali e sperimentare la realtà virtuale con ambientazioni dedicate al Natale.



NATALE A GLI ORSI, GLI APPUNTAMENTI - Nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 tutti i bambini potranno incontrare il mitico Babbo Natale, che sarà presente all’interno della galleria commerciale per scattare tante foto ricordo e condividere con i visitatori un momento di allegria. Inoltre, Gli Orsi ospita una raccolta di giochi, sia usati in buono stato d’uso che acquistati per l’occasione, che possono essere donati ai volontari presenti nell’apposito stand. I piccoli ospiti che regaleranno un giocattolo riceveranno dei simpatici gadget in omaggio. Il centro commerciale Gli Orsi ringrazia tutti per la calorosa partecipazione e invita la comunità biellese a continuare a partecipare attivamente a queste attività pensate per passare del tempo insieme ai propri familiari ed amici durante il periodo natalizio!