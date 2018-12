Biella Rugby, operazioni per Marcuccetti e Galfione: i tempi di recupero

BIELLA - Nelle giornate di lunedì e martedì della scorsa settimana i giocatori di Edilnol Biella Rugby Mattia Marcuccetti e Tommaso Galfione, sono stati sottoposti ad intervento chirurgico rispettivamente alla spalla e alla caviglia. Le operazioni sono state eseguite presso la Clinica La Vialarda di Biella dall’equipe del dott. Piergiorgio Castelli.

I tempi di recupero - Gli atleti hanno iniziato immediatamente il percorso di recupero funzionale che è stato affidato all’equipe medica e fisioterapica di Pallacanestro Biella che da quest’anno, nell’intento comune di ‘fare squadra’, è condivisa da Biella Rugby. I tempi di recupero sono stimati in sei mesi per Marcuccetti e 3 mesi per Galfione.