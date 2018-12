Sicurezza stradale, fermato un autobus non idoneo pieno di bimbi della scuola materna ()

VARALLO - Un autobus non idoneo e quindi non sicuro, pieno di bimbi in partenza per una gita. E’ quanto scoperto dagli agenti della polizia stradale, durante i controlli effettuati per il programma Gite Sicure. La pattuglia del Distaccamento di Varallo Sesia ha controllato il mezzo proprio prima che partisse dalla scuola dell’infanzia di Varallo.

Due controlli effettuati - Il mezzo è stato giudicato non idoneo alla circolazione stradale, pertanto gli organizzatori della scuola hanno richiesto un altro autobus, in modo tale da effettuare comunque la gita ma in condizioni di sicurezza. Sempre nella stessa mattinata, a Borgosesia, presso l’Ipsia, un altro controllo è invece risultato regolare.