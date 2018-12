La magia del Natale a Vigliano Biellese, inaugurata la pista sul ghiaccio: orari e costi ()

VIGLIANO BIELLESE - Cosa c'è di più bello di pattinare sul ghiaccio nel periodo natalizio? Nel corso degli anni, questa attività è diventata ormai una piccola tradizione, oltre che un momento per fare sport e divertirsi con amici e famigliari. Quest'anno, dal'8 dicembre al 6 gennaio, è possibile pattinare sul ghiaccio sulla pista di piazza Martiri, a Vigliano Biellese.

Pattinaggio sul ghiaccio, orari e costi - Questi gli orari per accedere alla pista di pattinaggio sul ghiaccio:

- giorni feriali da lunedì a giovedì: apertura pomeridiana dalle ore 15 alle ore 19.

- venerdì: dalle 15 alle 22

- sabato: dalle 10 alle 23

- domenica e festivi (25 e 26 dicembre, 1° gennaio): dalle 10 alle 21.30

Prezzi e info: Il biglietto di ingresso per l'intera giornata è pari a 5 euro. L'affitto dei pattini è fissato in 2,00 euro. Per le famiglie di quattro persone, il biglietto cumulativo è fissato in 24 euro anziché 28 euro. Per i gruppi e le scolaresche, per cui sono possibili aperture mattutine nei giorni feriali, sono previste particolari e vantaggiose condizioni, contattando direttamente il numero 334 9282011. Nei negozi viglianesi sono inoltre in distribuzione numerosi biglietti sconto, per ottenere la riduzione di 2 euro sulla tariffa ordinaria.