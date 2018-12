«Natale sicuro» nel Biellese: controlli a tappeto in tutto il territorio, fermate decine di persone

BIELLA - Il Natale si avvicina e nel Biellese aumenta l'attenzione delle forze dell'ordine circa la prevenzione dei reati, che in questo periodo sono storicamente in aumento. A parlare sono i dati dello scorso anno che, per fortuna, sono ben differenti rispetto a quest'anno: negli scorsi 4 giorni infatti non si è registrato alcun furto in tutto il Biellese.

I controlli dei carabinieri - Un dato estremamente positivo, reso possibile anche e soprattutto dal presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine. Ieri i carabinieri hanno eseguito controlli a tappeto. L'esito? 75 auto fermate, 83 persone controllate, 10 multe e due patenti ritirate. Eseguiti anche controlli su cittadini costretti agli arresti domiciliari. Circa 20 i carabinieri impiegati, oltre all'elicottero che ha sorvolato il territorio, alla ricerca di eventuali discariche abusive. Seguiranno aggiornamenti sulle operazioni svolte dai militari dell'Arma.