Paura per una 79enne scomparsa: Maria Zanirato ritrovata in stato di ipotermia a San Bartolomeo

BIELLA - Paura, apprensione e un sospiro di sollievo. Sono state ore concitate quelle vissute da amici e parenti di Maria Zanirato, 79enne Biellese scomparsa nella mattinata di ieri. La donna è stata rintracciata solo intorno alle 21:00 a San Bartolomeo, in stato di ipotermia. A recuperarla i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino.

I soccorsi di Maria Zanirato - In serata era stata la figlia della donna a denunciarne la scomparsa. Non è ancora chiaro cosa sia successo: pare che la polizia sia stata contattata per la rimozione dell'auto della donna, abbandonata in mezzo alla strada. Una situazione particolare, che ha spinto le forze dell'ordine ad avviare la procedura di ricerca. La donna è stata poi ritrovata dalle squadre di ricerca in grave stato di ipotermia, poco distante dal sentiero che porta a San Bartolomeo: soccorsa con l'ambulanza, è stata trasportata in ospedale.