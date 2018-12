Paura a Sandigliano, grosso incendio devasta autodemolitore: fiamme alte

SANDIGLIANO - Fiamme altissime e una grande colonna di fumo. Serata movimentata a Sandigliano, dove un autodemolitore in via Verdese è andato a fuoco per cause al momento ignote. L'incendio si è sviluppato intorno alle 19:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi: i pompieri hanno lavorato senza sosta e sono riusciti a spegnere le fiamme e a rendere innocuo l'incendio. Le cause verranno accertate nelle prossime ore, quel che è certo è che le fiamme hanno distrutto gran parte dell'area.