Scuola Primaria Paritaria Losana: «una scuola che coltiva il presente per preparare il futuro»

BIELLA - L’Istituto «Losana» con la sua storia si caratterizza all’interno della realtà di Biella e del Biellese come testimone fedele dei principi educativi e pedagogici di Antonio Rosmini. Essi nascono dall’ascolto, dalla meditazione e dal confronto con il Vangelo di Cristo. «Una scuola che coltiva il presente per preparare il futuro».

OPEN DAY - Per scoprire l'offerta formativa dell'Istituto, che si articola in un percorso completo del ciclo primario, dalla prima classe alla quinta, la scuola apre le porte sabato 12 Gennaio 2019 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30 a genitori e futuri allievi, attraverso percorsi guidati di osservazione, esplorazione, produzione e gioco che consentiranno ai partecipanti di conoscere l'offerta formativa che trae linfa e forza dai principi educativi e pedagogici di Antonio Rosmini. Inoltre sarà possibile incontrare e dialogare con tutti gli insegnanti della futura classe prima. Nella stessa giornata anche l’Asilo «Biella Piano» terrà le porte aperte dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 per presentare la propria offerta formativa. Questi due eventi in contemporanea nascono non solo dalla vicinanza, ma soprattutto dalla storia che lega i due istituti e che porta entrambi a lavorare in sinergia e in collaborazione. Entrambi gli Istituti saranno lieti di accogliere tutte le famiglie che avranno il piacere e l’interesse a venire per vedere e conoscere.