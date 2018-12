Sabato la Pallacanestro Biella incontra i tifosi in via Italia: luogo e orario dell'aperitivo

BIELLA - Amici rossoblù, sarà un sabato pomeriggio speciale per Carl Wheatle e compagni. Non solo perché sarà la vigilia del big match casalingo di campionato contro Trapani, ma perché dalle ore 16.00 tutta la squadra sarà ospite al V2 Store di Via Italia 71 a Biella per festeggiare con un aperitivo il quarto compleanno del marchio di abbigliamento tutto biellese! Ospiti speciali anche le BBBears, le chearleaders ufficiali di Pallacanestro Biella. Inoltre, tutti i tifosi quel giorno potranno beneficiare di uno sconto del 10% su qualsiasi acquisto fatto in negozio. E allora vi aspettiamo sabato pomeriggio dalle ore 16.00 al V2 Store di Biella! #BiellaFamily.