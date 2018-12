Incidente in viale Macallè, tamponamento tra due auto: investita una donna in bicicletta ()

BIELLA - Incidente e tragedia sfiorata questa mattina in viale Macallè angolo via Liguria: a seguito di un tamponamento tra due auto, una donna in bicicletta è stata investita sulle strisce pedonali. La donna, una signora di 40 anni, è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

La dinamica dell'incidente - L'incidente è avvenuto proprio sulle strisce pedonali. Una Citroen C3 con una donna alla guida si è fermata poco prima delle strisce per far passare la ciclista, ma è stata tamponata da una Renault Clio guidata da un ragazzo: nonostante fosse ferma, la prima vettura è andata avanti per alcuni metri ed ha colpito la ciclista, scaraventandola a terra. La donna investita non ha riportato gravi traumi, ma è stata comunque portata in ospedale per accertamenti. In corso i consueti rilievi della polizia locale.