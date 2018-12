Raffica di furti in negozi e case: fermato un 29enne, recuperata la refurtiva

BIELLA - Cellulari, oggetti tecnologici, profumi e medaglie: è questa la refurtiva trovata nello zaino di un 29enne di Biella senza fissa dimora dai carabinieri. I militari lo hanno fermato e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli e ricettazione.

Indagini e denuncia - Le indagini hanno permesso di stabilire come la refurtiva provenisse da un negozio e un'abitazione di Gaglianico e Biella. I rispettivi proprietari, un 53enne e un 68enne, hanno riconosciuto la merce e hanno sporto denuncia. Per alcuni oggetti tuttavia non è stato possibile risalire al legittimo proprietario, pertanto chiunque riconoscesse un proprio cimelio o oggetto è pregato di recarsi in via Rosselli, a Biella, presso la caserma dei carabinieri.