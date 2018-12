In arrivo il grande freddo, ma quando nevicherà a Biella? Le previsioni meteo

BIELLA - Il grande freddo è arrivato: termometri giù e temperature in picchiata in tutto il Biellese. Una delle domande più frequenti, sopratutto nel periodo natalizio, è però la seguente: quando nevicherà? Nonostante le previsioni meteo non sembrino avere dubbi, dovrebbe (il condizionale è obbligatorio) nevicare domenica.

Meteo a Biella, le previsioni - Dopo un sabato soleggiato ma freddo infatti, domenica nuvole cariche di neve sovrasteranno Biella. Lecito quindi aspettarsi una nevicata. Sabato le temperature si aggireranno tra i -3 gradi di minima registrati alle prime ore del mattino a i 5 di massima nelle ore più calde della giornata. Inferiore l'escursione termica nella giornata di domenica, con le temperature che balleranno intorno agli 0 gradi. Da lunedì tornerà invece il sole, ma i termometri arriveranno a toccare quota - 5.