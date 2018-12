BIELLA - Tragedia sfiorata a Biella, in via Candelo: questa mattina, intorno alle 11:10, una Fiat Panda ha investito una donna di 82 anni e, senza prestare alcun soccorso, si è dileguata nel nulla. Il pirata della strada ha fatto perdere le proprie tracce e sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine, che hanno già raccolto le testimonianze dei presenti.

Denuncia e donna in ospedale - Sono stati proprio i passanti ad aiutare la donna a rialzarsi. La signora è rientrata a casa sulle proprie gambe, ma poco dopo si è sentita ancora male ed è stata accompagnata dal figlio in ospedale. E' stato lo stesso figlio a denunciare quanto accaduto. In corso le ricerche del pirata della strada fuggito.