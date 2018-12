Sorpreso a rubare nel centro di accoglienza: 19enne nigeriano nei guai

CANDELO - L'hanno colto sul fatto, lo hanno sorpreso a rubare presso il centro di accoglienza di Candelo. Il protagonista? Un cittadino nigeriano di 19 anni, che ora vede allontanarsi la possibilità di essere riconosciuto come rifugiato politico: sì, perché nonostante non sia stata sporta denuncia, l'esito del ricorso come rifugiato politico potrebbe essere compromesso dal furto tentato nel centro di accoglienza.