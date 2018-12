Raffica di furti a Gli Orsi: fermate due donne dai carabinieri

BIELLA - Hanno approfittato della confusione e delle tante persone presenti per comprare i regali natalizi per effettuare una serie di furti a raffica presso il centro commerciale Gli Orsi. E’ finita con il fermo dei carabinieri la raffica di reati messi a segno da due donne, entrambe pregiudicate. Ora i militari eseguiranno ulteriori accertamenti per stabilire quanti siano i furti realizzati. Intanto le signore sono state condotte presso la stazione dei carabinieri di Biella.