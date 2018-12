Furibonda rissa all’alba in via Ogliaro: denunciati 5 Biellesi ()

BIELLA - Una furibonda rissa è scoppiata questa mattina, all’alba, in via Ogliaro a Biella. Cinque le persone coinvolte, tutte incensurate e di origine Biellese. All’origine dl diverbio potrebbe esserci una battuta di troppo a una ragazza in un locale.

La rissa e l’intervento delle forze dell’ordine - Quel che è certo è che gli animi si sono presto scaldati e dalle parole si è passati alle mani. A sedare la rissa ci ha pensato la polizia, intervenuta tempestivamente insieme ai militari dei carabinieri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma l’unico giovane rimasto ferito al volto ha rifiutato le cure e non è stato portato in ospedale. I poliziotti stanno cercando di accertare con precisione le responsabilità dei gestori dei cinque ragazzi coinvolti nella rissa e quelle eventuali dei gestori del locale.