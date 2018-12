Incidente in zona cimitero, ragazza in ospedale: dinamica da chiarire ()

MIAGLIANO - Un singolare incidente si è verificato questa mattina all’alba davanti al cimitero di Miagliano: intorno alle 5:00, una ragazza alla guida di un’auto è stata coinvolta in un incidente autonomo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri, che avranno il compito di chiarire una dinamica attualmente non conosciuta. La ragazza è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono al momento note.