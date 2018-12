Meteo a Biella: le previsioni per lunedì 17 dicembre 2018

BIELLA - Il weekend è ormai alle spalle e il Natale si avvicina: cosa aspettarsi da un meteo decisamente incerto? Ecco le previsioni a Biella per la giornata di domani, lunedì 17 dicembre 2018.

Meteo a Biella, le previsioni - Secondo i principali istituti meteorologici, dopo una giornata contraddistinta da nuvole grigie, lunedì a Biella ci sarà il sole. Questo non vuol dire non farà freddo, anzi: i valori minimi dei termometri arriveranno a toccare - 3 gradi. Le massime invece non dovrebbero superare i 5 gradi, segno evidente di temperature rigide e tipicamente invernali. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.