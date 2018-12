Incidente a Salussola, due auto si scontrano all’incrocio: un ferito

SALUSSOLA - Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, nel pomeriggio, a Salussola: all’incrocio tra via Martiri della Libertà e via Elvo, due auto si sono scontrate. Ad avere la peggio uno dei due conducenti, trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono attualmente note. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che dovranno ricostruire la dinamica, e i medici del 118 che si sono presi cura delle persone rimaste coinvolte nel sinistro.