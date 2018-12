Paura a Sordevolo, abitazione in fiamme: fiamme altissime e situazione allarmante

SORDEVOLO - Paura a Sordevolo: un incendio si è propagato all’interno di un’abitazione di una casa a due piani in via Petiva. Le fiamme hanno bruciato completamente gli interni, tanto che una parte del tetto è crollata a causa dell’altissimo calore del fuoco.

L’incendio a Sordevolo - Sul posto, oltre al sindaco Lunardon, sono presenti i vigili del fuoco che stanno lottando contro il tempo per arginare l’incendio e far sì che quest’ultimo non si propaghi alle case adiacenti. Ingente il dispiegamento di operatori, con squadre intervenute da Cossato, Ponzone e Vercelli a supporto dei vigili del fuoco di Biella.