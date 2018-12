Borseggiatrice pensionata tenta di scippare coetanea al mercato: fermata dagli agenti in borghese ()

BIELLA - Tentativo di scippo decisamente singolare al mercato di piazza Falcone di Biella: una pensionata oltre la settantina residente in provincia di Avellino ha tentato di scippare una «coetanea» di 75 anni, mentre quest’ultima era intenta a osservare la merce in un banco di biancheria. Un gesto che, per sfortuna della scippatrice, è stato notato da due agenti in borghese della polizia municipale che sono immediatamente intervenuti.

Fermo e denuncia - La donna, colta con le mani nella borsa della vittima, è stata fermata e trasportata presso il comando della polizia municipale di via Tripoli dove è stata poi denunciata. La vittima del tentato scippo è rimasta in compagnia di una seconda pattuglia, che le ha spiegato la situazione. Lo scippo sventato conferma la grande attenzione delle forze dell’ordine verso i micro reati, soprattutto nelle zone considerate sensibili nelle feste natalizie perché luoghi di maggiore aggregazione.