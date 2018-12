Follia in piazza I Maggio: giovane ubriaco senza patente scappa dai carabinieri e si schianta

BIELLA - Notte decisamente movimentata in piazza I Maggio, a Biella. Un 21enne senza patente, a bordo di una Fiat Punto, non ha rispettato l’alt intimato dai carabinieri e ha forzato il posto di blocco. Una folle corsa, durata però veramente poco: non troppo distante infatti, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro due vetture regolarmente parcheggiate: una Nissan Micra e una Citroen Cactus. Il giovane, senza patente, è risultato positivo all’alcol test con un valore registrato di 0.79.