Incendio devasta una casa a Sordevolo: una giornata per spegnere le fiamme, cause da accertare

SORDEVOLO - E’ servita quasi una giornata intera per spegnere e circoscrivere l’incendio che ieri, a Sordevolo, ha visto impiegate diverse squadre dei vigili del fuoco: le fiamme hanno devastato un’abitazione di una casa a due piani in via Petiva. Distrutta la casa da cui si è propagato l’incendio, coinvolta marginalmente un’abitazione adiacente.

L’incendio e le cause - Come detto, per spegnere le fiamme sono arrivate squadre da Vercelli, Cossato e Ponzone, che hanno lavorato a supporto dei vigili del fuoco di Biella. Quest’ultimi sono rimasti sul posto per seguire il raffreddamento dei muri e delle macerie, a seguito dello spegnimento del fuoco. Le cause dell’incendio non sono al momento note, quel che è certo è che per fortuna nessuno è rimasto ferito. Dopo una giornata di paura, Sordevolo prova a tornare alla normalità.