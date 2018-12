Brutto incidente in galleria sull’A26, coinvolte tre auto: ferita una persona ()

FONTANETO - Paura, tanta paura e un sospiro di sollievo. Non ha fatto alcuna vittima il terribile incidente avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, all’interno di una galleria di Fontaneto, sull’A26, in direzione Gravellona Toce.

L’incidente - Come detto, tre auto sono rimaste in uno schianto la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità: sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero, oltre che la polizia stradale e il personale di autostrade. Una sola persona è rimasta ferita nell’incidente, un dato perfino sorprendente considerata la velocità sostenuta e la violenza dell’impatto delle auto contro la galleria. L’area è stata messa in sicurezza e il traffico è tornato alla normalità dopo diverse ore.