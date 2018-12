Slot machine illegale nel locale: multa da capogiro per un bar di Gaglianico ()

GAGLIANICO - E' stato sanzionato con una multa da capogiro il titolare di un bar di Gaglianico, sorpreso dal personale della polizia amministrativa con una slot machine totalmente illegale all'interno del suo locale.

I controlli - L'apparecchio infatti, oltre a non essere collegato alla rete telematica autorizzata, consentiva agli utenti di giocare a giochi vietati per norma di legge. Per questo motivo, la polizia ha sequestrato la slot machine illegale e hai urtato di 20.000 euro il gestore del bar. La scoperta dell'apparecchio proibito rientra nei controlli effettuati in tutti i locali della città e della provincia dotati di slot machine. Controlli che, in questo caso, hanno dato un esito piuttosto sorprendente.