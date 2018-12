A Biella si cerca lavoro con lo speed date: il 20 dicembre aperitivo con Ranstad

BIELLA - Immaginatevi un colloquio davanti a un caffè o a una bevanda rinfrescante. Una sorta di speed date in cui il protagonista è il lavoro. Una situazione un po' inusuale no? Eppure è quanto accadrà a Biella, il 20 dicembre, grazie a Ranstad. L'azienda infatti organizza una serie di colloqui decisamente informali tra candidati e imprese del territorio proprio questo giovedì, in via Aldo Moro 3.

Biella, i colloqui speed date - In un mondo del lavoro che, con l’avvento della rivoluzione tecnologica, rischia di diventare sempre più digitale e impersonale, candidati e aziende si aspettano di essere raggiunti ovunque, in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi dispositivo, e chiedono un’esperienza più personale che li faccia sentire maggiormente coinvolti e consapevoli nel raggiungimento dei loro obiettivi professionali. Per questa ragione, Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, organizza colloqui approfonditi ma informali fra candidati e imprese del territorio, a colazione o all’ora dell’aperitivo, magari davanti a un caffè o a una bevanda rinfrescante. Il modello è quello degli speed date, al bar o in filiale, dove, proprio come quando si cerca l’anima gemella, empatia, intuizione e istinto sono fattori fondamentali per creare una connessione reale con l’interlocutore e costruire una relazione soddisfacente e di successo. Dopo cinque minuti di conversazione, il candidato dovrà alzarsi e passare al tavolo dell'azienda successiva, sperando di avere sfruttato al meglio la sua occasione.

L'appuntamento con Ranstad - L’appuntamento è giovedì 20 dicembre a partire dalle ore 12.00 alla filiale Randstad di Biella in via Aldo Moro 3/a: dodici candidati, selezionati e formati sulle tecniche di filatura attraverso un corso di formazione gratuito di oltre 200 ore organizzato da Randstad in collaborazione con Città Studi, incontreranno otto aziende del territorio biellese. «Per rispondere in maniera efficace alle esigenze produttive del territorio, insieme alla Specialty di Randstad che si sta concentrando sul settore tessile nel biellese ed a Città Studi, abbiamo ideato un cammino che parte da un corso professionale finanziato formatemp e prosegue all’interno delle stesse aziende tessili del territorio – afferma Riccardo Corda, Unit Manager della filiale Randstad di Biella -. Il nostro obiettivo è riuscire ad avvicinare i giovani ad un settore che conoscono ancora troppo poco e, nello stesso tempo, riqualificare chi è rimasto fuori dal mondo del lavoro per qualche anno.»