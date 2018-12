BIELLA - Cambio ai vertici dell'Asl di Biella: confermate le indiscrezioni di queste ultime settimane, Gianni Bonelli lascia la direzione per sostituire Callisto Bravi ala guida dell'Asst Sette Laghi di Varese. A comunicarlo, nella giornata di ieri, la giunta regionale della Lombardia. Era stato lo stesso Bonelli a chiedere il trasferimento il Lombardia, dopo un colloquio con i rappresentati regionali e l'inserimento nella lista dei 100 papabili. L'Asl di Biella non ha ancora reso noto il nome del successore di Bonelli e non vi sono voci di corridoio circa la persona scelta per guidare l'Asl.