Far West a Vigliano Biellese, sparati colpi di pistola da un’auto in corsa

VIGLIANO BIELLESE - Far West a Vigliano Biellese. Attimi di pura follia nei pressi di via Pietro Micca, dove sono stati sparati dieci colpi d’arma da fuoco. A segnalare l’incredibile accaduto è stato un cittadino, che ha chiamato i carabinieri e ha riferito di aver visto qualcuno sparare colpi da un'auto prima di fare dietrofront e scappare. I militari, a seguito di un sopralluogo effettuato nei campi limitrofi, hanno poi rintracciato dieci bossoli appartenenti a una scacciacani. Al momento non è chiaro quale ragione abbia spinto lo sparatore a esplodere quei colpi. In corso ulteriori accertamenti.