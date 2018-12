Meteo a Biella, mercoledì arriva la neve? Le previsioni ()

BIELLA - Cresce l’attesa per la neve in città: Natale si avvicina e Biella attende la prima «copiosa» nevicata della stagione. Le previsioni meteo, ultimamente abbastanza disattese, non sembrano avere dubbi: domani, mercoledì 19 dicembre,

METEO A BIELLA, LE PREVISIONI - A Biella domani cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge pomeridiane in trasformazione a neve dalla sera, sono previsti 1.3mm di pioggia e 2.8cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: neve.