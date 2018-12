Follia in via Ivrea: nigeriano si spoglia davanti ai bimbi di una scuola materna ()

BIELLA - Dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico il cittadini nigeriano di 25 anni fermato dalla polizia qualche giorno fa, alle 08:00 del mattino, in via Ivrea. Davanti a una scuola materna e ai bambini che la frequentavano, l’uomo si è spogliato completamente, togliendosi anche le mutande. Una scena che ha fatto inorridire sia i bimbi presenti che i genitori.

Lo spogliarello davanti ai bambini - Tutto è nato a seguito di un normalissimo controllo documenti. L’uomo si è agitato e ha iniziato a spogliarsi. A un certo punto, nonostante la presenza dei bambini piccoli, si è tolto anche le mutande rimanendo completamente nudo. I poliziotti lo hanno quindi fatto salire in fretta e furia sulla Volante, obbligandolo a rivestirsi. Denunciato, non è risultato sotto effetto di stupefacenti o ubriaco.