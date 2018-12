Babbo Natale arriva a Biella: il 23 e 24 dicembre foto con i bimbi a Gli Orsi

BIELLA – Babbo Natale arriva a Biella. Santa Claus, domenica 23 e lunedì 24 dicembre, accoglierà i piccoli bimbi Biellesi presso il centro commerciale Gli Orsi. L’iniziativa rientra nelle simpatiche attività dedicate al Natale organizzate dal centro commerciale, pensate sia per i grandi che per i piccini.

Babbo Natale a Biella - Domenica 23 e lunedì 24 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 19, Babbo Natale aspetta i piccoli ospiti con tante sorprese, offrendo la possibilità di scattare una foto ricordo con uno dei personaggi più amati dai bimbi. Inoltre, fino a lunedì 24 dicembre i visitatori possono divertirsi con tanti giochi digitali e sperimentare la realtà virtuale a tema natalizio per immergersi letteralmente nella magia del Natale. «Il centro commerciale Gli Orsi ringrazia i visitatori per la calorosa partecipazione a queste attività e invita tutti a non perdere gli ultimi giorni dedicati agli appuntamenti natalizi» è l’invito del centro commerciale per questi ultimi giorni di festa.