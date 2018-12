BIELLA - C’è chi guarda il cielo in cerca della neve, chi invece spera che il cielo azzurro accompagni i Biellesi in questi ultimi giorni che precedono il Natale. Cosa attendersi quindi dalle previsioni meteo di domani, giovedì 20 dicembre?

Meteo a Biella, le previsioni - Secondo Meteo3B, domani a Biella vi saranno nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.