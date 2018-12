GAGLIANICO - Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Gaglianico: una donna di oltre 80 anni è stata investita da una Ford Focus mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, non troppo distante da via Gramsci. L’uomo che l’ha investita è un 80enne. Sul posto si sono precipitati i soccorsi: un’ambulanza del 118 ha portato la vittima dell’incidente in ospedale, dove la donna è entrata con codice giallo.

Accertamenti in corso - Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Vigliano e del Norm di Biella. Sempre nella stessa giornata un altro pedone, questa volta un uomo, è stato investito da un’auto: anche lui è ricoverato in ospedale in codice giallo.