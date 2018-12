Furto in casa a Biella, rubati 11.000 euro in casa di una signora cinese ()

BIELLA - Furto in un’abitazione in via Liguria, a Biella: uno o più malviventi sono riusciti ad entrare all’interno di una casa di una donna cinese di 33 anni e a portare via un’ingente somma di denaro. Il bottino infatti ammonta a 11.000 euro circa in contanti suddivisi in 8000 euro e 3000 euro in banconote cinesi. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso, rovistato nell’appartamento e commesso il furto: è successo tutto intorno alle 19. In corso accertamenti da parte dei carabinieri.