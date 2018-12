Gaglianico, investita sulle strisce pedonali: morta Marisa Robbiolo

GAGLIANICO - Dramma a Gaglianico: non ce l’ha fatta Marisa Robbiolo, 80 anni, travolta ieri sera in via Gramsci mentre attraversava le strisce pedonali. La donna è deceduta questa notte. La vittima era stata ricoverata all’ospedale di Ponderano, ma nonostante gli sforzi dei medici ha perso la vita.

La dinamica - In corso la ricostruzione di quanto accaduto: pare che la donna sia stata investita sulle strisce pedonali. A colpirla una Ford Focus guidata da un uomo di 80 anni, che l’avrebbe colpita con uno specchietto, facendole perdere l’equilibrio. A quel punto, la donna avrebbe battuto il capo sull’asfalto. Il conducente del mezzo, sottoposto all’alcoltest è risultato negativo.