La vigilia di Natale si avvicina: il 24 dicembre tradizionale falò a Mosso ()

MOSSO - Come consuetudine alla vigilia di Natale alle 20.30 dal cortiletto dove è allestita la Navità del Presepe Gigante nel centro storico , si partirà con le fiaccole dal centro storico di Mosso, per recarsi a borgata Marchetto ad accendere il Grande falò.

La tradizione - La tradizione dell'accensione del Falò è antichissima ed è particolarmente sentita nelle frazioni alte del Mossese. La tradizione e la devozione popolare vuole che si accendesse nella notte santa per riscaldare il picccolo Bambin Gesù che sta per nascere. Come ogni anno grandi e piccini restano incantati davanti a queste fiamme che divampano.Da sempre si riuniscono nella Bunda centinaia di persone per lo scambio degli auguri. Gli organizzatori del Falò prepareranno per l’occasione vin brulé e cioccolata e non si esclude una visita eccezionale di Babbo Natale ricco di doni e gustosi dolcetti.

La catasta - L’enorme catasta alta circa 12 metri è formata da rami di pino e legna verrà innalzata in questi giorni e data alle fiamme verso le 21.30 della Vigilia di Natale in un anfiteatro naturale, che la gente di Marchetto chiama 'La Bunda', situata nella congiunzione di vari Cammini dell'alto Biellese. Un'area comunale che è stata recentemente riqualificata come parco giochi e area picnic. Alle 23 nella chiesa Parrocchiale di Mosso la Santa Messa di Natale.