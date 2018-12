Incidente in mattinata a Vigliano, auto contro moto: feriti due studenti ()

VIGLIANO - Un terribile scontro è avvenuto questa mattina a Vigliano, in via Milano: intorno all’orario di entrata a scuola, le 07:40 circa, una Hyunday e una moto guidate da due ragazzi si sono scontrate. Entrambi i giovani sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dai medici del 118, immediatamente accorsi sul posto.

L’incidente - Le loro condizioni non sono al momento note, ma non dovrebbero essere gravi. Pare che i due, entrambi studenti, si stessero recando a scuola. Dalle prima ricostruzioni, pare che entrambi frequentino l’istituto Q.Sella di via Rosselli, ma non vi sono conferme ufficiali. Sul posto polizia locale e carabinieri, che dovranno ricostruire una dinamica ancora da accertare. Seguiranno aggiornamenti.