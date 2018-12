Biella, il blocco rimane attivo: stop ai Diesel Euro 4 il 22 dicembre ()

BIELLA - La qualità dell’aria è migliorata, il livello dei Pm10 è sceso sotto la soglia consentita, ma nonostante tutto il blocco dei veicoli Euro 4 prosegue anche domani. A deciderlo non è il Comune di Biella, ma la Regione Piemonte, che ha sottoscritto il protocollo d’intesa con le regioni del bacino padano. Il risultato? Domani, sabato 22 dicembre, le auto Diesel Euro 4 non potranno circolare.

Diesel Euro 4, gli orari del blocco a Biella

Il divieto infatti rimarrà in vigore fino a lunedì 24 dicembre compreso. Solo quel giorno verranno effettuate nuove rilevazioni che, molto probabilmente, porteranno alla revoca del blocco. Quel che è certo è che domani, sabato 22 dicembre, le auto Diesel Euro 4 rimarranno ancora ferme dalle 08:00 alle 19:00 per quanto riguarda i veicoli privati e dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 per quanto riguarda i veicoli commerciali.