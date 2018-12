Brutto incidente a Gaglianico: coinvolte due auto e due donne ()

GAGLIANICO - Un brutto incidente stradale si è verificato ieri a Gaglianico, sulla Trossi: una Ford Fiesta guidata da una donna di 53 anni si è schiantata contro un’Opel Agila guidata da una signora di 44 anni. L’impatto è stato molto violento.

I soccorsi dopo l’incidente

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i medici del 118: i primi si sono occupati di ricostruire la dinamica e di mettere in sicurezza la strada, i medici hanno soccorso le due donne e portato in ospedale la signora di 53 anni. Le sue condizioni, nonostante la violenza dell’impatto, non sono gravi: solo 5 i giorni di prognosi.