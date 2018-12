Sorpreso a vagare per strada a notte fonda: soccorso un’anziano in stato confusionale

MONGRANDO - Paura e sospiro di sollievo per le condizioni di un uomo di 86 anni, sorpreso a vagare in stato confusionale per strada, in piena notte, a Mongrando. L’uomo è stato notato da una donna ed è subito sembrato in evidente agitazione: la signora ha quindi chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti con il 118. L’anziano signore, residente in paese, è stato curato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano.